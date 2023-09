Eglise catholique Suisse: 1000 victimes d’abus sexuels depuis 1950

Où les abus se sont produits

Plus de la moitié des cas ont été recensés dans l’assistance, spirituelle soit les confessions ou les consultations auprès d’ecclésiastiques, le service des enfants de chœur et l’enseignement religieux ainsi que l’activité des prêtres dans le cadre d’associations d’enfants et de jeunes. Environ 30% des abus ont été commis dans des foyers, écoles, internats et établissements similaires catholiques. Et un peu moins de 2% des cas analysés ont été commis dans des ordres religieux et des communautés similaires ainsi que dans de nouvelles communautés et mouvements spirituels. Dans ce domaine, la recherche de preuves s’est avérée particulièrement difficile, selon les chercheuses.