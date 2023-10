Quitter l’église pour éviter l’impôt? Oui, sauf pour les Vaudois

Ailleurs, c’est au choix

À Genève, le paiement d’une contribution aux églises se fait sur une base volontaire. À Neuchâtel, les contribuables cochent une case sur leur déclaration fiscale et s’ils n’ont pas de confession, ils ne paient pas l’impôt. Dans le Jura, à Fribourg et à Berne, les personnes enregistrées comme «sans confession» ou qui ont quitté l’église non plus. En Valais, on peut (et on doit en général chaque année) annoncer qu’on ne souhaite pas le payer mais, dans la pratique, peu de gens le font et la majorité paie une part d’environ 2% de leurs impôts pour la paroisse communale.