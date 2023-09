L'évêque de Vaud, Fribourg et Genève est aux urgences

Responsable du plus grand diocèse de Suisse romande, Charles Morerod, évêque de Lausanne, Fribourg et Genève, a été hospitalisé d’urgence mercredi soir. «Il a subi une intervention chirurgicale», communique le diocèse. Cette hospitalisation est intervenue peu après le passage controversé de l’ecclésiastique sur le plateau de la RTS, dans le cadre du journal télévisé le «19h30». Charles Morerod avait été invité à répondre des lourdes accusations qui pèsent contre lui ainsi que d’autres évêques. En effet, après la publication d’une étude de l’Université de Zurich faisant état de plus de 1000 cas d’abus sexuels dans le cadre de l’Église catholique suisse, plusieurs d’entre eux ont été pointés du doigt. On leur reproche notamment d’avoir tenté de dissimuler différentes affaires.