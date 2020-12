Droits de l’homme : Égypte: Amnesty dénonce une «frénésie d’exécutions»

Amnesty International a dénoncé mercredi une «frénésie d’exécutions» en Égypte avec la mise à mort d’au moins 57 personnes ces deux derniers mois, traduisant une «crise profonde des droits humains» dans le pays.

«Les autorités égyptiennes se sont lancées dans une horrible frénésie d’exécutions ces derniers mois, mettant une multitude (de prisonniers) à mort», a estimé Philip Luther, responsable d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, cité dans un communiqué mercredi.

Selon l’ONG, «en octobre et novembre seuls, les autorités égyptiennes ont exécuté au moins 57 hommes et femmes» et ces chiffres représentent «probablement une sous-estimation» du nombre réel. En 2019, 32 personnes avaient été exécutées dans toute l’année, selon l’organisation.