Droits humains : Égypte: jugé pour un simple tweet

Hossam Bahgat, journaliste et directeur d’une ONG locale, sera jugé dès mardi, pour l’un de ses tweets. Il est accusé de «diffamation» envers les autorités électorales.

Poursuivi pour «diffamation»

Fondateur de l’EIPR et journaliste, il est accusé de «diffamation» envers les autorités électorales pour avoir évoqué de possibles fraudes lors des législatives de 2020, sur ses comptes personnels Facebook et Twitter, a indiqué à l’AFP son avocate Hoda Nasralla. Il est également poursuivi pour «diffusion de fausses rumeurs», deux chefs d’inculpation qui peuvent mener à des amendes et des peines de prison.