Le Caire: le rappeur Travis Scott interdit de concert aux pyramides de Guizeh

Un spectacle ne doit pas saper les coutumes ancestrales

Mardi, le syndicat des musiciens, qui a droit de regard sur tout concert ou diffusion de musique dans le plus peuplé des pays arabes, a expliqué dans un communiqué accepter tout concert, à condition qu’il «ne sape pas les coutumes et les traditions ancestrales du peuple égyptien».

«Après examen des opinions exprimées sur les réseaux sociaux et des positions de l’artiste, le syndicat a trouvé des images et des informations documentées sur les rituels étranges qu’il pratique et qui vont à l’encontre de nos traditions», poursuit le texte. Le communiqué ne définit toutefois jamais ces «rituels» qu’il attribue à Travis Scott, poids lourd du hip-hop américain, actuellement en tournée mondiale.