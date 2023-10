Dramatique carambolage en Egypte

Au moins 35 personnes sont mortes et 53 autres ont été blessées samedi dans un carambolage sur la route reliant Le Caire à Alexandrie dans le nord côtier de l’Égypte, rapportent les médias d’État. L’accident a fait «35 morts, dont au moins 18 ont été carbonisés», a indiqué le quotidien Al-Ahram qui publie une liste de noms d’«au moins 53 blessés». Les accidents de la circulation sont fréquents en Égypte où les routes sont souvent mal entretenues et le Code de la route est peu respecté.

Des images mises en ligne sur les réseaux sociaux montrent notamment un camion retourné en travers de la voie rapide dont l’asphalte est en partie brûlé. Plus loin, au moins un bus et un minibus apparaissent en grande partie carbonisés, de même que de nombreuses voitures, certaines encore en feu. Alentour, des badauds et des files de voitures attendent, au milieu des cris et de la cohue dans un épais nuage de fumée noire.