Egypte: une jeune femme abattue par un collègue qui la harcelait

D’après le journal d’État «Al-Ahram», Nourhane, 29 ans, aurait refusé une demande en mariage de son collègue, Ahmed, qui la harcelait. Le suspect avait déjà été arrêté pour avoir «mis le feu à la voiture de la victime il y a cinq ans et l’avoir menacée par SMS», d’après le quotidien.

Plus de 300 féminicides en 2022

Deux mois plus tard, ce juge était également condamné à la peine capitale, alors qu’un tribunal réclamait la diffusion des exécutions d’auteurs de féminicides en direct à la télévision pour «dissuader le plus grand nombre». Le meurtre est passible de la peine capitale en Égypte, qui a procédé en 2022 au quatrième plus grand nombre d’exécutions au monde selon Amnesty International.