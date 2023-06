Athlétisme: Ehammer 2e à la longueur et deux records du monde à Paris

C’est un très bon résultat pour le décathlonien de Stein qui a sauté trois fois à plus de huit mètres à Paris et à un centimètre de sa meilleure performance de l’année (8,12m), réalisée à Bâle, en mai dernier. L’Indien Murali Sreeshankar a pris la troisième place (8,09m).

L’autre Suisse engagé dans la capitale française, Jason Joseph, a subi la course sur 110m haies. Le Bâlois de 24 ans a terminé septième en 13’29, loin du vainqueur de la soirée avec la meilleure performance mondiale de l’année, l’Américain Grant Holloway (12’’98). Loin aussi de son record de Suisse réalisé la semaine dernière à Florence (13’’10).

Encore un record du monde pour Kipyegon

En 14’05’’20, Kipyegon (29 ans) a amélioré la marque de l’Éthiopienne Letesenbet Gidey (14’06’’62 en 2020), deuxième de la course vendredi soir (14’07’’94).

Double championne olympique et double championne du monde du 1500 m, sa spécialité depuis plusieurs années, Kipyegon n’avait pas terminé de 5000 m depuis huit ans, et n’avait jamais fait mieux que 14’31’’95.

Record pour Girma

L’Éthiopien a réussi un impressionnant cavalier seul, jamais gêné par les barrières à franchir, pour finir allongé sur la piste et réussir cet exploit, après avoir déjà remporté deux médailles mondiales (argent en 2019 et 2022) et une olympique (argent en 2021).