Drame de Stresa (I) : «Eitan a été sauvé par la dernière étreinte de son père»

Selon le personnel de l’hôpital de Turin, l’unique rescapé de l’accident de téléphérique survenu dimanche doit la vie à l’instinct protecteur de son papa.

Il est le seul survivant du terrible accident de téléphérique survenu dimanche à Stresa (I). Le petit Eitan, 5 ans, a perdu ses parents, son petit frère et ses arrière-grands-parents dans la tragédie. Le jeune Israélien lutte actuellement pour sa survie à l’hôpital Regina Margherita de Turin. Eitan a subi plusieurs fractures aux jambes et présente de sérieuses blessures à la tête, à la poitrine et à l’abdomen. Il est maintenu dans un coma artificiel, mais il n’est pas encore possible de déterminer si l’enfant a subi des lésions cérébrales.