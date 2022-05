Canton de Soleure : Ejecté de sa voiture après un choc, il décède sur place

Canton de Soleure : Éjecté de sa voiture après un choc, il décède sur place

Un accident s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. Un trentenaire a perdu la vie et son passager a été blessé.

L’accident s’est produit peu après 1h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. Un automobiliste circulait dans le village d’Oberbuchsiten (SO) quand il a perdu le contrôle de son véhicule, traversé la voie opposée avant d’entrer en collision avec plusieurs autres voiture garées dans un parking.

Selon la police soleuroise, le conducteur, âgé de 33 ans, a été éjecté de l’habitacle de sa voiture. Il est décédé sur place. Son passager, un homme de 24 ans, a été blessé seulement légèrement et a été hospitalisé. Le véhicule a été totalement détruit et des dégâts ont été notés sur les voitures garées et sur le bâtiment attenant au parking.