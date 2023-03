Venezuela: «El Conejo», un des criminels les plus recherchés, a été abattu

Recherché depuis plus d’un an

«El Conejo» était activement recherché depuis plus d’un an et sa tête avait mise à prix à 1 million de dollars – soit un peu plus de 186’000 salaires minimums vénézuélien – en février après des échanges de coups de feu avec la police. En février 2022, un autre chef de bande organisée, Carlos Luis Revette alias «El Koki», allié de «El Conejo», avait également été tué. Il faisait l’objet d’une récompense de 500’000 dollars.