Suisse – Elan de générosité inédit à la journée de solidarité pour l’Ukraine

Suisse : Élan de générosité inédit à la journée de solidarité pour l’Ukraine

La Chaîne du Bonheur organise ce mercredi, une journée nationale de solidarité en faveur de la population ukrainienne. Les dons s’annoncent très élevés.

«La guerre terrible en Ukraine nous bouleverse toutes et tous. C’est justement maintenant qu’il est important de nous unir et de montrer notre solidarité envers le peuple ukrainien, si durement touché». C’est par ces mots que le président de la Confédération Ignazio Cassis a lancé dans une allocution télévisée, la Journée nationale de collecte de fonds pour la Chaîne du Bonheur de ce mercredi. «Quelle que soit la manière avec laquelle chacun souhaite exprimer sa compassion, par des mots, des actions ou des dons: chaque geste compte», a rappelé le Tessinois qui a ouvert la journée à la centrale de Zurich. Il s’est dit «particulièrement impressionné» par l’ampleur du mouvement de solidarité.

Ce mercredi, la Fondation appelle donc aux dons en faveur de l’Ukraine et recueille les promesses de 7 h à 23 h dans les centrales téléphoniques de Genève, Zurich, Lugano et Coire à l’aide du numéro 0800 87 07 07. De nombreuses personnalités romandes, dont Micheline Calmy-Rey, Joseph Gorgoni, Ruth Dreifuss et Yann Lambiel répondront aux téléphones et rythmeront cette journée. Les dons pour l’Ukraine peuvent par ailleurs être effectués en ligne sur le site www.bonheur.ch, par Twint ou par virement sur le compte postal 10-15000-6, mention "Ukraine". Il est aussi possible de se mobiliser via les réseaux sociaux grâce à un kit dédié.