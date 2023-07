Incendie de Vétroz: les commerçants sont solidaires et s'aident

Au lendemain du gros incendie qui a dévoré une partie de la zone industrielle de Vétroz, les locataires constatent les dégâts et s’organisent pour trouver des solutions, afin de reprendre leur activité au plus vite.

Paysage de désolation dans la zone industrielle de Vétroz, vendredi matin. 20min/lecteur-reporter

Jeudi soir, au plus chaud de l’incendie qui a ravagé une partie de la zone industrielle de Vétroz, les suppositions allaient fort sur le nom des entreprises touchées. Et pour cause: elles sont nombreuses. Plusieurs d’entre elles ont perdu beaucoup. Vendredi matin, employés et patrons arpentaient la zone entre stupeur et envie d’agir.

«On est déjà très soulagés qu’il n’y ait aucun blessé, se réjouit Julien Gonthier, directeur de BioFruit. Maintenant, on bosse dur pour assurer la vente, le conditionnement et le stockage de nos produits, voir ce qui est encore opérationnel. On est en pleine saison des abricots, bientôt ce seront les pommes et les poires. On a eu des contacts avec des partenaires, voire des concurrents, qui nous proposent des espaces de stockage et de l’aide sous toutes ses formes. Cette solidarité fait chaud au cœur. Bien sûr, c’est choquant, ça fait 20 ans que je travaille là, mais notre rôle maintenant, c’est d’être positifs et de trouver des solutions rapidement.»

Jeudi soir, l’incendie était visible de très loin à la ronde. 20min/lecteur-reporter

Tout est détruit avant même d’avoir pu ouvrir

Au centre des élans de compassion vendredi matin, le destin du chocolatier CocoaValley, qui venait à peine de s’implanter à coups d’investissements conséquents. «On était sur le point de vendre nos premiers chocolats, raconte un employé, ému. Ça fait un an qu’on bosse tous les jours sur ce projet, à installer les machines, former le personnel… J’ai tout vu partir en fumée sous mes yeux, le beurre de cacao, les noisettes, tout.»

L’homme était au front dès les premières flammes qui se dégageaient d’un véhicule parqué le long de l’entrepôt, à l’aide d’une lance à incendie. «Mais ça n’a servi à rien, le débit était trop faible, et avec la chaleur… ça s’est très vite propagé au véhicule d’à côté, puis à des palettes. On ne pouvait rien faire.»

Non loin de lui, le patron du restaurant ValTraiteur a été plus chanceux: son local a été épargné par les flammes et la suie. «On reçoit des appels de clients qui sont persuadés qu’il faut annuler leur commande, explique Laurent Wanner. Mais non, nous, on recommence dès lundi. Et déjà ce matin, on a des structures d’accueil parascolaires à livrer, alors on a sorti notre matériel et on a monté une cuisine de fortune à côté. À midi c’est lasagnes, vous avez faim?»

La vidéo de l’incendie, jeudi soir.

Après les pompiers, le travail

L’ampleur des dégâts est encore en train d’être évaluée, les cellules de crise tournent à plein régime, comme par exemple BioFruits qui tente notamment de récupérer ses données des serveurs atteints. Le téléphone des assurances RC chauffe également dans toute la région. Quand pompiers et inspecteurs de police auront terminé leur travail, probablement en fin de journée vendredi, le nettoyage et la reconstruction pourront débuter. Le travail sera titanesque.