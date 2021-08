Soleure - Elan de solidarité pour Chanel, blessée par un fusil à air comprimé

«On est touchés par tant de gentillesse et on est super reconnaissants», écrit Eveline Lanz sur Facebook. La Soleuroise a lancé il y a plusieurs jours un appel aux dons sur le réseau social, afin de pouvoir payer une facture de vétérinaire de plusieurs milliers de francs. Pour rappel: sa chatte Chanel a été grièvement blessée par un fusil à air comprimé, fin juillet. Par chance, le projectile a heurté une de ses côtes, manquant son cœur de près. «Elle va mieux et ne se cache presque plus.»