Séisme: élan de solidarité pour le père tenant la main de sa fille morte sur la photo

Séisme en Turquie et en Syrie : Élan de solidarité pour le père tenant la main de sa fille morte

Le cliché de Mesut Hancer tenant la main de sa fille piégée sous les gravats a fait le tour du monde. Grâce à cette image, ce père de famille turc s’est vu offrir un logement et un emploi.

La photo de ce père tenant la main de sa fille morte, dans la dévastation qui a suivi le violent séisme du 6 février en Turquie, a ému le monde entier et suscité un élan de solidarité envers cet homme brisé.

Près de trois semaines après cette catastrophe naturelle qui a fait plus de 44’000 morts en Turquie, Adem Altan, le photographe de l’AFP qui a réalisé le cliché a retrouvé Mesut Hancer. Ce Turc éperdu de chagrin, père de quatre enfants dont Irmak, 15 ans, morte ensevelie sous les décombres d’un immeuble de huit étages, a récemment quitté sa ville de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, pour s’installer à Ankara.

Une douleur indescriptible

Mesut Hancer pose avec un tableau qu’un artiste lui a offert. On l’y voit aux côtés de sa fille dépeinte en ange. Le portrait trône désormais dans le salon familial.

Symbole du désastre

La photo de Mesut Hancer, pétrifié, insensible au froid et à la pluie, vêtu d’une veste orange et ne lâchant pas la main de son enfant morte, est devenue le symbole d’un désastre qui a fauché des dizaines de milliers de vies. À la Une de nombreux journaux du monde entier, reproduit des millions de fois sur internet, le cliché a provoqué un élan de solidarité à l’égard du père et de sa famille.