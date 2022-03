Test : «Elden Ring» ne s’adresse pas à n’importe quel joueur

Véritable chemin de croix, la nouveauté de From Software va faire roter du sang aux moins acharnés.

«Elden Ring» marie habilement la quintessence de la série des «Souls» dans un monde ouvert, avec une exploration libre dans le style de «The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild». On se retrouve ainsi sur les terres dévastées de l’Entre-terre, où flottent des émanations de mort et de putréfaction après une guerre entre demi-dieux.