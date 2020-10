Suisse : Élection à la présidence du Parti socialiste

Cédric Wermuth et Mattea Meyer devraient être élus coprésidents du Parti socialiste à l’issue d’un Congrès virtuel samedi.

Le Parti socialiste se réunit ce samedi en congrès en ligne, à cause du coronavirus, pour désigner le ou les successeurs de Christian Levrat à la présidence. Cédric Wermuth et Mattea Meyer sont les grands favoris et devraient être élus coprésidents.