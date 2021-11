Fribourg : Election au Conseil d’Etat: la droite et la gauche resserrent les rangs au 2e tour

Cinq candidats représenteront la droite regroupée, après un premier tour où chaque parti avait fait cavalier seul. Du côté de l’alliance de gauche, ils ne seront plus que quatre.

Reportage à l’issue du premier tour des élections au Conseil d’Etat fribourgeois.

Ils étaient 19 au premier tour, ils ne seront plus que 9 au second: la Chancellerie du Canton de Fribourg a communiqué mercredi les noms des candidats en lice pour le Conseil d’Etat. Lors de ce scrutin, qui se déroulera le 28 novembre, trois préfectures feront aussi l’objet d’un second tour.

Sans surprise, après des résultats en demi-teinte lors du premier tour de l’élection au gouvernement, la droite a resserré les rangs et présente cinq candidats, dont les trois conseillers d’Etat sortants que sont Didier Castella (PLR), Olivier Curty (Le Centre) et Jean-Pierre Siggen (Le Centre). Ce dernier n’était arrivé que 9e au premier tour mais c’est pourtant sa collège de parti Luana Menoud-Baldi, seule femme de droite ayant terminé dans les dix premiers, qui a été sacrifiée par son parti, relate «La Liberté». L’alliance de droite sera complétée par le PLR Romain Collaud et l’UDC Philippe Demierre pour un ticket à cinq entièrement masculin, dont l’objectif est de conserver la majorité au Conseil d’Etat.

À gauche aussi, il a été décidé de réduire la voilure pour éviter de tomber de haut au second tour. Partie à cinq au premier tour, l’alliance entre le PS, les Verts et le Centre gauche-PCS avait réussi à placer tous ses candidats parmi les huit premiers. Et, bien qu’arrivée 6e avec près de 1000 voix de plus que Sophie Tritten, la candidate du Centre Gauche-PCS, la socialiste Alizée Rey s’est retirée de le course. Ils seront donc deux socialistes sur les rangs, le conseiller d’Etat sortant Jean-François Steiert et Valérie Piller Carrard, accompagnés par Sophie Tritten et la Verte Sylvie Bonvin-Sansonnens.

Quant aux postes de préfet, trois restent encore à désigner, à savoir celui de la Sarine, disputé par Lise-Marie Graden et Christian Clément, celui de la Gruyère, brigué par Vincent Bosson et Grégoire Kubski et celui du Lac, convoité par Christoph Wieland et Julia Senti.