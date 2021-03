Monde : Election cette semaine du chef du mouvement palestinien Hamas à Gaza

Le Hamas, au pouvoir depuis plus d’une décennie dans la bande de Gaza, élira cette semaine le chef de sa branche politique locale. Cinq candidats sont en lice.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir depuis plus d’une décennie dans la bande de Gaza, élira cette semaine le chef de sa branche politique locale, ont indiqué mardi à l’AFP des sources internes.

Cinq candidats pour un chef

Cinq candidats sont en lice dont le chef sortant Yahya Sinouar, un ancien commandant issu de sa branche militaire, et Niwar Awadallah, ex-chef du Majlis al-Choura.

Emprisonné plus de 20 ans par Israël et libéré à la faveur d’un échange de prisonniers, Yahya Sinouar avait été élu en février 2017 à la tête du mouvement islamiste dans la bande de Gaza, enclave palestinienne de deux millions d’habitants sous contrôle du Hamas et sous blocus israélien depuis 2007.