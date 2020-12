Sans surprise, le PDC Genève n’enverra personne de ses rangs à l’élection complémentaire au Conseil d’Etat. Le parti soutiendra la candidature du PLR Cyril Aellen pour la succession de Pierre Maudet. Lors d’une assemblée en visioconférence mercredi, les délégués ont soutenu par 49 oui, 1 non et 8 abstentions la stratégie de la présidence, indique un communiqué. Le PDC précise vouloir présenter deux candidats en 2023.

«En pleine crise, il nous semble préférable de continuer à mettre notre énergie au service de la population et nous avons donc choisi de jouer la carte collective, la priorité étant de préserver l’équilibre de nos institutions et de conserver la majorité de centre-droit au Conseil d’Etat, explique le parti. Cyril Aellen a été invité à venir se présenter et à répondre aux questions des délégués. L’assemblée a salué sa franchise, ses compétences ainsi que sa volonté de travailler dans un esprit de collégialité et dans le respect de nos divergences. Le PDC soutiendra donc sa candidature et fera une campagne active au côté du PLR.»