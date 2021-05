Suisse romande : Election du procureur général: Vaud champion du huis clos

L’élection du procureur général valaisan au Grand conseil s’est déroulée en l’absence du public. Ce qui a suscité des réactions diverses. Sur ce point, les pratiques cantonales sont parfois diamétralement opposées.

Pratique jusque-là inédite sur sol valaisan lors de l’élection d’un procureur général, le huis clos a été imposé, à la surprise générale, le 5 mai lors de la réélection de Nicolas Dubuis. Les journalistes et le public du Grand conseil ont en effet été priés de quitter les lieux au moment où les députés devaient se prononcer sur ce point de l’ordre du jour. Une semaine plus tard, la polémique ne s’est pas estompée. «Le Nouvelliste» a fait le point au niveau des pratiques cantonales. Et elles peuvent être diamétralement opposées.