Tunisie: Election d’un Parlement sans pouvoirs dans l’ombre du président Saied

Tunisie : Élection d’un Parlement sans pouvoirs dans l’ombre du président Saied

L’opposition boycotte le scrutin et dénonce un moyen pour le président de finaliser l’établissement d’un système hyper-présidentialiste.

via REUTERS

Les Tunisiens élisent samedi leurs députés lors d’un scrutin boycotté par la majorité des partis, dernière étape dans l’édification d’un système hyper-présidentialiste par le chef de l’Etat Kais Saied après son coup de force il y a un an et demi. Après avoir voté samedi matin à Tunis, le président Saied a cherché à mobiliser les 9 millions d’électeurs face à une participation attendue comme très faible. «C’est une opportunité historique de retrouver vos droits légitimes», «nous avons rompu avec ceux qui ont ruiné le pays», a-t-il dit. «Ceux qui seront élus resteront sous la tutelle des électeurs» au risque, s’ils ne font pas leur travail, «de se voir retirer leur mandat», a-t-il souligné.

La campagne a été terne, sans vrais débats et avec peu d’affiches dans les rues, au moment où la population s’inquiète surtout de la dégradation des conditions de vie.

Compétences limitées

Le nouveau Parlement, après un second tour organisé d’ici début mars, sera doté de compétences fortement limitées par la nouvelle Constitution que M. Saied a fait adopter cet été lors d’un référendum marqué par une abstention massive (près de 70%). Il ne pourra pas destituer le président et il lui sera pratiquement impossible de censurer le gouvernement. Il faudra dix députés pour proposer une loi et le président aura la priorité pour faire adopter les siennes. M. Saied a imposé un nouveau mode de scrutin uninominal à deux tours qui réduit amplement le rôle des partis politiques.