Le Conseil national ne représente pas la population suisse

Le Conseil national qui siégera dès décembre réunira beaucoup d’indépendants et de professionnels de la politique, mais peu de salariés. (image d’archives) REUTERS/Denis Balibouse

Le constat ne date pas d’hier, puisque la composition du tout premier Conseil national suisse, en 1848, montre que seuls 5,4% des élus appartenaient à la catégorie des salariés des secteurs privé ou public. Cette proportion avait toutefois évolué jusqu’à atteindre 18,5% durant la dernière législature. Mais les dernières élections fédérales ont mis un coup de frein à cette tendance: parmi les députées et députés qui siégeront dès le 4 décembre sous la Coupole, seuls 11% sont issus de cette catégorie socioprofessionnelle. Or, comme le relève une étude de l’Université de Lausanne (UNIL) , il s’agit d’une représentation marginale par rapport au poids démographique des salariés en Suisse. Et les auteurs de l’étude de s’interroger, dans leurs conclusions, sur «la capacité des élus et des élues à traduire les problèmes quotidiens de la population au sein de l’arène fédérale».

Agriculteurs en force

Mais alors, quelles sont les activités principales de nos futurs parlementaires? Plus de la moitié d’entre eux sont indépendants, catégorie qui englobe les entrepreneurs (17%), les agriculteurs (10%) et les professions libérales (24%). Lors de la dernière législature, on dénombrait 45% au total d’indépendants.

Selon les chiffres de l’étude de l’UNIL, la proportion d’entrepreneurs et d’élus exerçant une profession libérale est restée relativement stable depuis 1848. En revanche, la part d’agriculteurs a bondi, passant de 2% à l’époque à 10% aujourd’hui. L’étude relève une évolution inversement proportionnelle à leur poids économique: en 1848, le secteur agricole occupait presque 50% des personnes actives en Suisse; aujourd’hui, il représente moins de 3%.

La progression de la part des indépendants dans le futur Conseil national est «largement tributaire du succès de l’UDC» aux dernières élections, mais aussi de la composition de la délégation des élus du Centre, précisent les auteurs de l’étude. À noter encore que la proportion des avocats dans le nombre d’élus de profession libérale a aussi progressé.

Université de Lausanne

Toujours plus de politiciens professionnels

Une autre catégorie pèse lourd dans la composition du Conseil national, celle des parlementaires de profession, autrement dit ceux qui vivent de leurs mandats politiques. Dès le 4 décembre prochain, ils représenteront 37% des élus, un chiffre qui inclut les dirigeants du patronat, les secrétaires syndicaux et les membres d’Exécutifs communaux. En revanche, les membres d’Exécutifs cantonaux, qui pesaient pour près d’un quart du Parlement en 1848, ont totalement disparu, soit parce que les cantons ont interdit le cumul des mandats, soit parce que la charge de travail de ces deux fonctions est trop importante pour pouvoir les assumer de front.

La présence toujours plus importante de parlementaires «à plein temps» trouve son explication dans l’amélioration de la rémunération des conseillers nationaux. On notera que le mandat politique fédéral constitue l’activité principale pour plus d’un tiers des députées élues dimanche dernier, tandis que seuls 21% des hommes se contentent de ce revenu pour vivre.

Parlement plus âgé et plus masculin La moyenne d’âge au Conseil national va augmenter. Lors de la dernière législature, elle était de 48,6 ans. Dès décembre, elle sera de 49,7 ans. Et le nombre de femmes a diminué: elles étaient 41,5% ces quatre dernières années et ne seront plus que 38,5%. En chiffres absolus, le nombre d’élues passe de 83 à 77.