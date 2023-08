Election présidentielle: Bernardo Arevalo élu président du Guatemala

Le candidat surprise de l’élection présidentielle au Guatemala, Bernardo Arevalo, objet de tentatives de disqualification pendant la campagne électorale, a remporté dimanche le second tour du scrutin avec la promesse d’en finir avec la corruption.

Le scrutin s’est déroulé sans qu’aucun «incident significatif» ne soit signalé, avait indiqué plus tôt le TSE, soulignant sans plus de précision un «pourcentage historique de participation». Les deux candidats en lice, Bernardo Arevalo, 64 ans, et Sandra Torres, 67 ans, se réclament tous deux de centre gauche.