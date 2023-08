Election présidentielle: L’Equateur a voté pour élire son président, sous haute sécurité

Sans incident majeur mais sous haute sécurité et dans la psychose, les électeurs équatoriens ont voté dimanche pour des élections générales anticipées bouleversées par l’assassinat de l’un des principaux candidats à la présidentielle et l’insécurité prévalant dans le pays.

«La situation est très difficile, nous ne sommes en sécurité nulle part, mais nous devons élire un président avec l’espoir qu’il y aura une amélioration», a commenté à Quito Magdalena Maurisaca, résumant l’état d’esprit d’un pays qui fut longtemps un havre de paix en Amérique latine. «Insécurité et chômage… Nous avons besoin d’une main ferme pour mettre fin à tout cela», a plaidé une autre électrice, Inés Iturralde.

Le scrutin se déroulait 11 jours après la mort à Quito, sous les balles d’un commando de tueurs à gages colombiens, du candidat centriste Fernando Villavicencio, un ex-journaliste de 59 ans et l’un des favoris du scrutin.

Tremblement de terre

Un séisme de magnitude 3,8 a par ailleurs secoué en début d’après-midi Guayaquil, apparemment sans faire de dégât ni perturber le scrutin. Les Equatoriens votaient pour élire leur président, leur vice-président et les 137 députés du Congrès monocaméral. Les premiers résultats doivent être publiés le soir même.

Les huit candidats ont voté sans incident, mais toujours sous d’omniprésentes escortes, et en gilet pare-balles apparent pour au moins deux d’entre eux. Meilleur ami du défunt Villavicencio, le journaliste Christian Zurita, 53 ans, qui l’a remplacé au pied levé, a voté sourire aux lèvres à Quito, avec en plus un casque lourd sur la tête.

Une haie de militaires en armes et gardes du corps l’entourait, le cachant presque totalement à la vue des nombreux journalistes présents. Ce protagoniste inattendu du scrutin a réaffirmé sa «détermination» à «sortir l’Équateur de cette période sombre et difficile». Il n’a cessé ces derniers jours de répéter qu’il «honorerait la mémoire» de son ami en appliquant intégralement son programme anticorruption contre les «mafias».

Un seul tour?

Tous deux avaient mis au jour ces dernières années de retentissants scandales de corruption, dont l’enquête qui a abouti à la condamnation de l’ancien président socialiste Rafael Correa (2007-2017) à huit ans de prison et à son départ en exil.

La rivale de Christian Zurita, seule femme dans la course à la présidence, Luisa Gonzalez, 45 ans, se pose elle comme l’héritière de l’ancien président Correa. «Tout est entre les mains du peuple équatorien, le plus probable est que nous n’aurons qu’un seul tour», a affirmé celle qui était la favorite des sondages jusqu’à l’assassinat de Fernando Villavicencio. Un éventuel second tour est prévu le 15 octobre.