Election présidentielle: Les négociations aboutissent à une élection en 2024 au Venezuela

La date du scrutin est fixée par le Conseil national électoral (CNE) et le document prévoit une mise à jour du registre électoral et l’invitation de «missions techniques d’observation électorale».

Le gouvernement et l’opposition du Venezuela se sont mis d’accord mardi, lors de négociations à la Barbade, pour que se tienne une présidentielle au second semestre 2024 mais les candidats inéligibles ne pourront pas se présenter.

Dans un document, signé à la Barbade dans le cadre du processus de dialogue et de négociation facilité par la Norvège, la délégation du président Nicolás Maduro et l’opposition proposent «que la présidentielle ait lieu au second semestre 2024, conformément au calendrier constitutionnel».