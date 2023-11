Elections à Carouge et Onex: le PLR et le PS gardent leur siège

A Onex, la situation est plus complexe. Il s’agissait de remplacer la socialiste Carole-Anne Kast. Romain Gauthier, du même parti qu’elle, est arrivé largement en tête. Il a obtenu 1717 voix, comptant près de mille suffrages d’avance sur le second, Jean-Pierre Pasquier (PLR, 739). Mais il n’a pas atteint la majorité absolue fixée à 2131 voix. Un second tour aura donc lieu le 3 décembre, et il pourrait bien être indécis: quatre candidats de droite, totalisant ensemble 1735 voix, se sont retirés au profit de Jean-Pierre Pasquier.