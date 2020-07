Europe

Élections au Bélarus: pressions «misogynes» dénoncées

L’organisation Amnesty International s’élève contre des discriminations à l’encontre des femmes engagées en politique à l’aube des votations au Bélarus.

«Des pratiques aux relents misogynes»

«Dans leur volonté insatiable de faire taire leurs opposants politiques et toute forme de dissidence, les autorités biélorusses recourent à des pratiques aux relents misogynes», a affirmé Marie Struthers, responsable d’Amnesty en Europe de l'Est et en Asie centrale.