Elections au Luxembourg: La dégringolade des Verts fait trébucher Bettel

Le Premier ministre libéral du Luxembourg, Xavier Bettel, visage familier des sommets européens depuis dix ans, a perdu dimanche sa majorité avec les Verts, qui ont subi une déroute, et les socialistes, lors d’élections législatives marquées par la victoire des sociaux-chrétiens (conservateurs). Le parti de droite souverainiste (ADR) a enregistré une nouvelle poussée (+1 point par rapport au scrutin de 2018), à 9,3% des suffrages.

Comme il y a 5 ans, les sociaux-chrétiens sont arrivés en tête (29% des voix, +0,9 point) dans ce petit État prospère de l’UE (660’000 habitants), selon des résultats complets publiés dimanche soir après la fin du dépouillement. Mais cette fois la coalition tripartite libérale, socialiste et écologiste, dirigée depuis 2013 par Xavier Bettel, 50 ans, ne sera pas en mesure de leur barrer la route.

Les libéraux ont certes progressé à 18,7% (+1,8 point), tout comme les socialistes à 18,9% (+1,3 point). Mais les Verts ont chuté de près de 7 points, tombant à 8,5%. Au total, l’alliance perd deux mandats et n’est plus créditée que de 29 sièges, soit moins de la moitié des 60 que compte la Chambre des députés.

La droite populiste devant les Verts

Luc Frieden pourrait s’allier soit avec la formation de Xavier Bettel, qui a obtenu 14 sièges, soit avec les socialistes de la ministre sortante de la Santé, Paulette Lenert, qui en ont décroché 11. Xavier Bettel s’est dit «très content du résultat» de son parti et pourrait bien hériter d’un poste de ministre. «L’électeur nous a donné un mandat pour continuer à avoir des responsabilités dans ce pays», a-t-il estimé. Même son de cloche du côté de Paulette Lenert. «Nous sommes encore en course pour former un nouveau gouvernement», a-t-elle assuré.