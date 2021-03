Le deuxième tour des élections communales vaudoises a eu lieu dimanche. Getty Images

Nouvelle journée d’élections, même constat. Dimanche, à l’occasion du second tour des communales vaudoises, les Verts ont confirmé avoir le vent en poupe. Le parti écologiste a plus que doublé sa représentation au sein des Exécutifs, en passant de 13 sièges à 28. Ils entrent ainsi pour la première fois dans les municipalités d’Avenches, Bourg-en-Lavaux, Bussigny, Chavannes-près-Renens, Chavornay, Grandson, La Tour-de-Peilz et Villeneuve.

Également à la fête, le PS se targue d’avoir placé 63 de ses membres dans 37 municipalités. En particulier, dans les grandes villes. «Lausanne, Yverdon-les-Bains, Montreux, Nyon, Renens, et Vevey basculent ou confirment leur place à gauche», se réjouissent les socialistes dans un communiqué. Tout n’est pas noir cependant pour les partis de droite. Ils seront désormais majoritaires à Morges notamment. Avec 9 candidats élus ce dimanche, le parti Vert’libéral est lui aussi très satisfait

Dans le détail, c’est le statu quo à Lausanne. La capitale vaudoise sera toujours dirigée par trois socialistes, deux Verts, un POP et un PLR. D’ailleurs, les sortants Grégoire Junod, Florence Germond, Natacha Litzistorf, David Payot et Pierre-Antoine Hildbrand sont réélus. Quant aux deux nouveaux municipaux, il s’agit de: Émilie Moeschler et Xavier Company. Le PLR, qui espérait décrocher un deuxième siège, se dit déçu et regrette également le faible taux de participation des Lausannois (27,45%).

Les Veveysans tournent la page

À Vevey, les citoyens souhaitaient du changement après une législature particulièrement compliquée. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas fait les choses à moitié. Le seul élu de 2016 encore en course à ce stade, Michel Agnant, n’a recueilli que 8% des voix. Les sept sièges seront occupés par: deux Verts (Antoine Dormond et Alexandra Melchior), la socialiste Laurie Willommet, deux élus de Décroissance-Alternatives (Yvan Luccarini et Gabriela Kämpf), le Vert’libéral Vincent Imhof et Pascal Molliat de Vevey Libre.