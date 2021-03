Fribourg : Élections communales: pas d’exceptions à l’ordonnance Covid

Lors du scrutin de ce dimanche, les partis ne pourront pas se réunir à plus de 5 à l’intérieur et 15 à l’extérieur, dans l’attente des résultats.

Cette année, les partis ne pourront pas se réunir à l’intérieur à plus de cinq comme ici le PDC en 2011, après l’annonce des résultats des élections à la municipalité de la ville de Fribourg.

Pas d’exception à l’ordonnance Covid. Les rassemblements politiques qui accompagnent traditionnellement les élections communales sont soumis aux mêmes restrictions que d’autres manifestations dans le canton de Fribourg. Lors du scrutin du dimanche 7 mars, les réunions de plus de cinq personnes à l’intérieur et de plus de 15 en plein air ne seront pas autorisées, rappelle l’État de Fribourg, dans un communiqué.