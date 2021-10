Géorgie : Elections décisives après l’arrestation de l’ancien président géorgien

Le scrutin des municipales prend une tournure différente ce samedi suite à l’interpellation la veille de Mikheïl Saakachvili, figure de l’opposition.

Un test pour le pouvoir

Son arrestation constitue une nouvelle étape de la crise politique qui touche ce pays du Caucase depuis près d’un an. Elle a accentué les enjeux du scrutin, perçu comme un test pour le parti Rêve géorgien, de plus en plus impopulaire.