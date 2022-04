Balkans – Elections en Serbie: le président sortant revendique une victoire écrasante

Balkans : Élections en Serbie: le président sortant revendique une victoire écrasante

Le chef de l’État serbe sortant Aleksandar Vucic a revendiqué dimanche une victoire écrasante à la présidentielle, prolongeant une décennie d’emprise sur le pays des Balkans.

«Il n’y a eu du suspense à aucun moment», a lancé dimanche le président sortant Aleksandar Vucic dans un discours de victoire, en se félicitant d’avoir remporté un second mandat de cinq ans à la tête de la Serbie dès le premier tour avec 60% des voix environ. «Je suis heureux qu’un grand nombre de gens aient voté et démontré la nature démocratique de la société serbe», a poursuivi celui qui fut successivement Premier ministre adjoint et Premier ministre avant d’accéder à la présidence.