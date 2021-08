Afrique : Élections en Zambie: l’opposant Hichilema en tête

Selon des résultats partiels publiés dans la nuit de samedi à dimanche, l’opposant zambien Hakainde Hichilema est en tête de la présidentielle face au président sortant Edgar Lungu.

La Zambie continuait samedi à dépouiller le scrutin présidentiel et les premiers résultats partiels, portant sur seulement 20% des circonscriptions, montrait une participation forte et une avance de l’opposant Hakainde Hichilema.

Les résultats dans la capitale Lusaka – bastion traditionnel du parti au pouvoir qui concentre plus de trois millions de Zambiens – et dans la province très peuplée de Copperbelt, essentielle à l’économie avec ses mines de cuivre, sont particulièrement attendus, pouvant faire basculer l’élection.

Recours possibles

«Conditions de campagne inégales»

Ceux de l’Union européenne se sont montrés plus critiques, dénonçant l’accès restreint à internet et des «conditions de campagne inégales». Le processus électoral a été «techniquement bien géré» mais «entaché de restrictions aux libertés de réunion et de mouvement, et d’abus de pouvoir», a déclaré leur chef de mission Maria Arena lors d’un point de presse.