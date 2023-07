Elections fédérales: Les enjeux pour Berne et le Jura bernois

Au Conseil des Etats

L’intérêt se cristallise sur la lutte entre le PS et les Verts pour s'emparer du siège laissé vacant par le socialiste et ancien maire de Bienne Hans Stöckli. L’autre fauteuil est occupé par l’UDC Werner Salzmann dont la réélection semble assurée. Pour le siège de la gauche, Verts et PS lancent deux figures bien connues à Berne: la conseillère nationale socialiste Flavia Wasserfallen (pressentie fin 2022 pour le Conseil fédéral); et l'ancien conseiller d'Etat Vert Bernhard Pulver, très populaire dans le canton.