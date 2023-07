Elections fédérales: le canton de Fribourg et les enjeux en bref

Yvain Genevay / Le Matin Dimanche et Reuters

Johanna Gapany (PLR) et Isabelle Chassot (Centre) occupent fermement les deux fauteuils fribourgeois au Conseil des Etats.

Actuellement, les deux fauteuils fribourgeois sont occupés par deux femmes, Johanna Gapany (PLR), 34 ans, et Isabelle Chassot (Centre), 58 ans. Cette dernière, ancienne conseillère d’Etat et ex-directrice de l’Office fédéral de la culture, avait réussi à reprendre en 2021 le siège socialiste de Christian Levrat, parti pour présider La Poste suisse. Le PS avait alors perdu ce siège qu’il occupait depuis 2003. La gauche va donc tout faire pour revenir au Conseil des Etats. Mais elle risque d’avoir de la peine, car les deux élues en place ont su se faire un nom sous la Coupole. Isabelle Chassot vient d’ailleurs de prendre la tête de la commission d’enquête parlementaire sur la chute de Credit Suisse.

Pour y parvenir, le PS place sa confiance en Alizée Rey, 35 ans, actuelle députée au Grand Conseil et également candidate au National. Elle sera accompagnée par le conseiller national vert Gerhard Andrey, 47 ans. Le gagnant du 1er tour sera désigné pour affronter le candidat de droite au second.

La répartition actuelle des élus du canton de Fribourg au Conseil national et au Conseil des Etats contient le Centre, le PLR, le PS, les Verts et l’UDC. Les sièges seront remis en jeu lors des élections fédérales le 22 octobre.

Au Conseil national

La députation «dzodzette» compte actuellement 7 sièges, à majorité de droite. A gauche, le PS tentera de maintenir ses deux sortantes, Valérie Piller Carrard (élue en 2011) et Ursula Schneider Schüttel (élue en 2017 ainsi qu’entre 2012 et 2015). Les Verts se battront, eux, pour conserver la place de Gerhard Andrey qui avait «piqué» le fauteuil de l’UDC il y a 4 ans.

A droite, le PLR va œuvrer pour remplacer le sortant Jacques Bourgeois, figure du monde agricole qui se retire après 16 ans passés à Berne. Selon les observateurs, c’est Nadine Gobert, directrice de la Fédération patronale et économique, qui serait la mieux placée. L’UDC, quant à elle, devrait pouvoir maintenir l’agriculteur Pierre-André Page, mais elle cherchera aussi à regagner son siège perdu il y a 4 ans. Le député Lacois Flavio Bortoluzzi et le Sarinois Nicolas Kolly, député et chef de groupe ont les faveurs du parti cantonal.