Elections fédérales: Les enjeux en bref pour le canton de Genève

Au Conseil des États

Sus à la gauche! C’est le mot d’ordre de la droite qui va tout faire pour essayer de renverser le duo bien en place formé par Lisa Mazzone (Les Verts) et Carlo Sommaruga (PS) qui briguent tous deux un deuxième mandat à la Chambre des cantons. Et elle y croit puisqu’elle vient de réussir à renverser la majorité de gauche au Conseil d’État.

Au National

La députation genevoise compte actuellement 12 élus à la Chambre du peuple: 3 Verts, 2 PS, 2 PLR, 2 UDC, 1 Centre, 1 Vert’libéral et 1 élue d’extrême gauche. Particularité cette année: deux ténors de la droite genevoise ne se représentent pas, en l’occurrence l’UDC Yves Nidegger (qui a déjà quitté la Coupole pour laisser la place à Thomas Bläsi) et le PLR Christian Lüscher.

Le PLR présente six candidats, dont la sortante Simone de Montmollin. L’UDC vise, elle, un 3e fauteuil et lancera de son côté 11 candidats, dont Céline Amaudruz qui se représente une 4e fois. On trouve également sur la liste l’ex-conseiller national libéral Charles Poncet, les candidats malheureux au Conseil d’État genevois Michael Andersen et Lionel Dugerdil ou encore l’ex-PDC Guy Mettan.