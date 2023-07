Elections fédérales: le canton du Jura et ses enjeux en bref

Au Conseil des Etats

La bataille s’annonce féroce entre le PS et les Verts pour le fauteuil de l’ancienne sénatrice et désormais conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. En effet, Mathilde Crevoisier Crelier, qui lui a succédé en décembre dernier n’a pas encore eu le temps de faire ses preuves. Du coup, les Verts ont de l’ambition: ils présentent leur co-présidente Pauline Godat, qui sera également en lice au National. Le parti a en outre décidé de proposer aux socialistes une liste commune avec un représentant Vert ainsi qu’un PS.

La répartition actuelle des élus du canton du Jura au Parlement (Conseil national et Conseil des Etats) contient le Centre et le PS. Les sièges seront remis en jeu lors des élections fédérales le 22 octobre.

Au Conseil national

Le Jura ne compte que deux représentants à Berne, soit Pierre-Alain Fridez (PS), en place depuis 2011 et Jean-Paul Gschwind (Centre), élu également en 2011. Ce dernier a décidé de ne pas se représenter, et du coup, une place est à prendre.

Le PS quant à lui soutient la réélection de Pierre-Alain Fridez, qui a obtenu une dérogation pour un 4e mandat. Il place aussi sur sa liste le député Loïc Dobler. Et les Verts lancent Céline Robert-Charrue Linder et Pauline Godat, ainsi qu'une candidate et un candidat des Jeunes Verts.

Depuis des années, le scrutin proportionnel dans le canton favorise les deux plus grands partis que sont le PS et le Centre. Mais à droite, on espère renverser la vapeur. L’UDC et le PLR n'ont cependant pas encore dévoilé leurs intentions ni indiqué s'ils allaient s’allier, ce que semble souhaiter l'UDC. Des discussions avec le PLR sont en cours. Décision sera prise le 29 juin lors de l’assemblée ordinaire du parti. Du côté du PLR, rien ne filtre, mais on n’exclut aucune piste pour faire barrage à la gauche.