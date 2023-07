Elections fédérales 2023: Les enjeux en bref pour Neuchâtel

L’intérêt pour Neuchâtel réside surtout dans la bataille pour le Conseil des États. En effet, on devrait assister à un duel entre la sortante Céline Vara et le conseiller national Baptiste Hurni pour le fauteuil de gauche. Au National, les quatre représentants actuels rempilent et ont de bonnes chances d’être réélus.

Au Conseil des États

Actuellement, la Verte Céline Vara (élue en 2019) et le PLR Philippe Bauer occupent les deux sièges du canton. Le parti de ce dernier, le plus fort du canton, devrait conserver facilement le siège de cet avocat bien en vue à Berne. Ce d’autant qu’à Neuchâtel, l’élection au Conseil des États se joue à la proportionnelle. Le PLR lance la députée Pascale Leutwyler pour l’accompagner.

La gauche devrait occuper le 2e fauteuil. On devrait donc assister à un duel fratricide entre le PS et les Verts. En effet, Céline Vara se représente avec le conseiller national Fabien Fivaz. Mais le PS neuchâtelois aimerait bien récupérer le siège que la sénatrice verte avait raflé à la surprise générale il y a 4 ans. Il lance donc un duo composé du conseiller national sortant Baptiste Hurni, avocat élu en 2019, qui a su se faire sa place à Berne et a de bonnes chances de brûler la politesse à Céline Vara; et du conseiller communal de La Chaux-de-Fonds Théo Huguenin-Elie.