Élections fédérales: le canton du Valais et ses enjeux en bref

Marianne Maret et Beat Rieder sont les deux sénateurs valaisans qui siègent actuellement à Berne au Conseil des Etats. Ils devraient être réélus, même si le système d’élection change. 20 min

Jusqu’au dimanche des élections fédérales le 22 octobre, «20 minutes» vous explique tout en détail, à commencer par les enjeux pour chaque canton.

Si la composition de la délégation valaisanne à Berne ne devrait pas être bouleversée, ces élections auront quand même un petit goût de nouveauté. En effet, le système d’élection au Conseil des États change. Il pourrait jouer un mauvais tour au Centre, l’ex-PDC, premier parti du canton, qui fait pour la première fois campagne sous son nouveau nom.

Au Conseil des États

Pour la première fois, les Valaisans voteront différemment pour choisir leurs deux sénateurs. Désormais il n’y aura plus qu’une seule liste avec les noms de tous les candidats en lice, sortants en tête, le reste par ordre alphabétique; et les électeurs devront en cocher deux. But de la manœuvre: faire émerger des personnalités plutôt que des listes partisanes.

Le Centre pourrait pâtir de ce système, lui qui a toujours monopolisé depuis 1857 les deux sièges de la Chambre des cantons. Actuellement, ce sont Marianne Maret (première élue valaisanne aux États) et Beat Rieder qui occupent les fauteuils valaisans. Et ils rempilent tous les deux. Mais les autres partis rappellent que Le Centre, fort de 35% des voix, dispose de 100% des sièges aux États.

Du coup, le PLR Philippe Nantermod a annoncé sa candidature. Il se représentera également au National. L’UDC Jean-Luc Addor est en lice également, tout comme Céline Dessimoz, cheffe de groupe des Verts au Grand Conseil. Le PS du Valais romand lance lui la conseillère communale de Monthey Aferdita Bogiqi tandis que celui du Haut-Valais mise sur Claudia Alpiger. Même les Vert’libéraux sont intéressés: ils proposent la germanophone Jeannette Salzmann et le Sédunois Philippe Jansen.

La répartition actuelle des élus du canton du Valais au Conseil national et Conseil des Etats contient le Centre, l’UDC, le PS, le PLR et les Verts. Les sièges seront remis en jeu lors des élections fédérales le 22 octobre. 20min/Yannick Michel

Au Conseil national

Le Valais dispose de huit sièges et tous les sortants – (Benjamin Roduit, Sydney Kamerzin et Philipp Matthias Bregy (Centre), Jean-Luc Addor et Michael Graber (UDC), Philippe Nantermod (PLR), Emmanuel Amoos (PS) et le Vert Christophe Clivaz) – se représentent.

Dans le camp bourgeois, le Centre, qui lance en tout 14 candidats, tient surtout à conserver ses deux sièges. Le PLR aimerait lui en obtenir un second et présente 7 candidats, dont deux Haut-valaisans. L’UDC propose 8 candidats et vise un 3e siège, mais celui du Haut-Valaisan Michael Graber, arrivé à Berne en 2021 seulement, est plutôt en danger pour le moment.