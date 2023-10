Elections fédérales 2023: Il est possible d’influencer Smartvote pour gagner des voix

En se montrant plus modérés, les candidats peuvent gagner des points sur Smartvote.

L’ é cole polytechnique de Zurich (EPFZ) a déniché une faille dans le système d’aide aux élections Smartvote. Selon une étude publiée jeudi par le «Tages-Anzeiger», un politicien pourrait être davantage conseillé aux électeurs en optimisant les réponses qu’il donne au questionnaire. Comme le programme recommande des candidats en fonction de la similarité de ses réponses avec les électeurs, il serait possible pour un politicien de cocher les cases qui lui permettraient de se retrouver plus souvent en haut des listes de recommandation, et ce indépendamment de son avis.