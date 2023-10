Elections fédérales: Tinder pour inciter les jeunes à voter

«Tu ne serais pas le climat, toi? Parce que plus je t’ignore, plus tu deviens hot! Plus sérieusement, vote contre la crise climatique le 22 octobre prochain! Vote progressiste!» C’est avec ce genre de punchlines que l’organisation Campax incite, sur Tinder, les jeunes de 18 à 34 ans à glisser leur bulletin dans l’urne pour les élections fédérales. Les activistes envoient un message privé aux utilisateurs après un match. «Tinder, ce n’est pas que pour trouver l’amour. C’est une application de rencontre au sens large», glisse Mathilde Mottet, collaboratrice de campagne pour ce groupe «apartisan» qui défend l’égalité sociale et lutte contre le réchauffement climatique.