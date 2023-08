Elections fédérales: la Suisse allemande bichonne les segundos

Les élections fédérales auront lieu le 22 octobre 2023. 20minutes – Marvin Ancian

Le constat est sans appel: les segundos aiguisent bien plus l’appétit des partis politiques en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. A l’approche des élections fédérales d’octobre, un simple coup d’œil à la propagande des formations outre-Sarine montre qu’elles font un effort particulier pour séduire les électeurs issus de l’immigration. Tous les bords politiques sont concernés et leurs méthodes sont multiples: pour s’attirer les faveurs de la communauté kosovare, le président du PS Suisse Cédric Wermüth a d’ores et déjà montré son soutien au Premier ministre du Kosovo Albin Kurti, et vice-versa. Cette année, l’UDC zurichoise se présente pour la première fois aux élections avec une liste de segundos. Dans leurs brochures, les partis n’hésitent pas à se présenter dans les langues de migration les plus courantes, à l’instar des Verts.

Bien intégrés chez les Romands

La réciproque n’existe pas ou presque en Suisse romande. Aucun effort électoral spécifique n’a été fourni sur cette catégorie de la population. Aucun parti des cantons de Genève et de Vaud n’accueille de liste estampillée segundos. Selon Romain Pilloud, président du Parti socialiste vaudois, cette différence s’explique par la barrière culturelle entre les deux régions linguistiques: «Cela fait longtemps que les partis politiques romands ont tissé des liens avec les populations étrangères, analyse-t-il. On se base notamment sur les relations interpersonnelles des élus qui sont directement issus d’une diaspora ou ont un lien fort avec ces communautés. On a donc moins besoin de faire ce travail puisque ces populations sont aujourd’hui bien intégrées.»