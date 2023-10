Elections fédérales 2023: 2000 tonnes de lettres livrées par courrier

Une «véritable prouesse logistique», se félicite la Poste ce mercredi sur son site . L’entreprise raconte comment elle a distribué 5 millions d’enveloppes la semaine dernière dans toute la Suisse en vue des élections fédérales du 22 octobre. Le poids total de ce matériel est de 2000 tonnes, apprend-on. «Concrètement, ça représente 400 chargements de camion ou de wagon pleins d’enveloppes à destination de l’ensemble des villes, des villages et des plus petits hameaux de Suisse.»

Les courriers sont les plus lourds dans le canton de Berne (500 grammes) et les plus légers dans celui d’Appenzell Rhodes-Intérieures, où le Conseil des États a déjà été élu le 30 avril lors de la Landsgemeinde.