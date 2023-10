Elections fédérales 2023: Le président des Verts n’exclut pas de démissionner

Après la large défaite des Verts dimanche , le président du parti Balthasar Glättli n’exclut pas de démissionner. «Nous devrons discuter de la bonne composition de l'équipe à l'avenir», a-t-il annoncé lundi matin sur les ondes de la radio alémanique SRF. «Nous allons nous asseoir ensemble et analyser cette élection en profondeur», a ajouté le conseiller national zurichois, en rappelant que ce genre de décision ne devait pas se prendre seul. «On ne doit pas être le bon président pour soi-même, mais pour ses collègues de parti», a-t-il estimé.

Comment explique-t-il ce mauvais score des Verts? «Mon hypothèse personnelle est qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que la crise climatique a déjà tellement progressé qu'on ne peut plus rien faire, qu'il y a une certaine résignation», a-t-il déclaré.