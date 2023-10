Elections fédérales 2023: Les élus que l’on ne reverra plus à Berne

Dans le canton de Vaud, la conseillère nationale verte Valentine Python n’ira plus à Berne.

Ce dimanche électoral a réservé quelques surprises dans les urnes. Et quelques «stars» du Parlement ont été éjectées. Côté romand, la plus grande surprise est venue de Neuchâtel. En effet, le sénateur PLR Philippe Bauer, très apprécié à Berne, a été sorti du Conseil des États par le duo de gauche Baptiste Hurni (PS) et Céline Vara (Verts). Au National, le popiste Denis de la Reussille a également été sorti.