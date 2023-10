Elections fédérales: le revenu des élus mieux dévoilé qu'en 2019

Selon le dossier de Lobbywatch, les Verts et le Parti socialiste sont les champions de la transparence. Au sein du Parti écologiste, 94% des candidats ont déclaré leurs revenus, et 92% au PS. Le groupe vert’libéral atteint 60% et le Centre 43%. Au PLR, 34% des parlementaires qui se représentent ont joué le jeu. Enfin, le parti qui rechigne le plus à dévoiler ses revenus est l’UDC. Seuls 29% de ses poulains ont accepté de faire la lumière sur leurs mandats rémunérés.