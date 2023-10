Elections fédérales 2023: suivez les résultats en direct

Comme à chaque élection, les résultats définitifs ne tomberont qu’assez tard dans la journée, en fin d’après-midi voire en soirée. Le Conseil des Etats, lui, ne sera même pas encore complet alors, puisque la plupart des cantons utilisent une élections à deux tours. Seuls les candidats obtenant plus de 50% des votes sont retenus dès le premier tour; les autres devront se battre à nouveau le dimanche 12 novembre pour les cantons romands (sauf Neuchâtel et le Jura), et jusqu’au 26 novembre pour les cantons alémaniques. Mais les grandes tendances données par la nouvelle composition du National émergeront assez tôt cet après-midi.