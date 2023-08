Elections fédérales 2023: A quoi ressemblera le Parlement cet automne?

Qui siégera cet automne au Parlement? Réponse le 22 octobre. 20 minutes/Matthias Spicher

Le 22 octobre prochain, les citoyens devront renouveler leurs 200 représentants au Conseil national et les 46 représentants des cantons au Conseil des États. Et cette année, quelque 35 parlementaires ne se représentent pas ou ont même déjà quitté l’hémicycle. Ce qui fait que les électeurs vont devoir renouveler un élu sur sept au Parlement. Si l’UDC devrait conforter son statut de premier parti du pays, la bataille s’annonce féroce derrière lui, entre le PLR et le PS. Les Verts, après avoir flambé en 2019, seraient en net recul.

Tout comprendre sur les élections fédérales de 2023

Au Conseil des Etats

À la Chambre des cantons, les yeux seront rivés sur le score des élus du PS. Car c’est le Parti socialiste qui avait perdu le plus de plumes en 2019. Il avait égaré il y a 4 ans 3 sièges sur 12. Et l’hémorragie s’est encore poursuivie puisque le parti a perdu 3 nouveaux élus en cours de législature, en raison des élections complémentaires mises en place pour les remplacer. Sont partis le Fribourgeois Christian Levrat (remplacé par la Centriste fribourgeoise Isabelle Chassot); la Tessinoise Marina Carobbio (élue au Conseil d’État ce printemps et dont le siège n’a pas été repourvu); et le Saint-Gallois Paul Rechsteiner (qui a démissionné et qui a été remplacé fin avril par une UDC).

Le PS, qui ne compte désormais plus que 6 sièges, joue donc gros cet automne dans cette chambre. D’autant que deux autres figures du parti ne se représentent pas, soit le sénateur biennois Hans Stöckli et son collègue soleurois Roberto Zanetti, ce qui aiguise les appétits des autres partis. Et la gauche tremble, car le recul du PS en 2019 avait profité aux Verts qui avaient alors pu glaner 4 fauteuils pour passer à 5 élus. Pas sûr que le parti écologiste puisse rééditer cet exploit cet automne.

Depuis 2019, c’est le Centre qui est le mieux représenté avec 14 sièges aujourd’hui. À l’époque il avait maintenu ses 13 sièges gagnés en 2015. L’UDC n’avait pu glaner alors qu’un seul nouveau siège. Ils sont actuellement 7 à siéger (8 avec l’indépendant Thomas Minder). Le PLR avait lui perdu un siège (12).



Au Conseil national

Si l’on en croit un sondage réalisé par Tamedia et 20 Minuten, le National pourrait virer un peu plus à droite cet automne. Car c’est l’UDC, donnée grande gagnante des élections fédérales à venir, qui progresserait le plus. Si elles avaient eu lieu mi-juillet, le parti aurait gagné 2,3 points de pourcentage par rapport à 2019, avec une part de 27,9% de l’électorat. Une tendance confirmée elle aussi par un sondage SSR.

En revanche, les Verts seraient cette fois les grands perdants de ces fédérales. Ils égareraient 2,5 points de pourcentage et se retrouveraient à 10,7% des voix. Le PS resterait la 2e force avec 17,3% de part électorale (+ 0,5). Le PLR arriverait en 3e position avec 14,3% (-0,8), juste devant le Centre avec 13,9% (+ 0,1). Viennent ensuite les Verts, puis les Vert’libéraux avec 8,2% (+ 0,4).